Судитимуть неповнолітнього жителя Черкаського району, який побив чоловіка
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно неповнолітнього жителя Черкаського району, який наніс тілесні ушкодження середньої тяжкості вдвічі старшому чоловікові (ч. 1 ст. 122 КК України).
За даними слідства, 15-річний хлопець, перебуваючи поблизу магазину в одному з сіл Черкаського району, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин побив чоловіка, нанісши йому кілька ударів кулаками в обличчя, внаслідок чого спричинив потерпілому тілесні ушкодження у вигляді перелому гайморової пазухи зі зміщенням уламків.
У разі доведення вини юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet