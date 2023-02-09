Судитимуть жителя Закарпаття обвинуваченого у вбивстві власного сина

Начальник Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом умисного вбивства сина (ч. 1 ст. 115 КК України). Днями чоловіку вчергове продовжили строк запобіжного заходу – він і надалі перебуватиме під вартою.

Подія, про яку йдеться, трапилася пізно ввечері 8 листопада 2022 року. Перебуваючи на кухні свого будинку, обвинувачений напідпитку наніс сину ножове поранення у груди. 28-річний потерпілий помер на місці події. Нападника за лічені години затримали правоохоронці, із листопада до нього застосовано найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу.

У кримінальному провадженні було проведено ряд експертиз та підтверджено, що саме отримане ножове поранення спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування вже завершене, обвинувальний акт скеровано до Воловецького районного суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури