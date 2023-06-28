У Хмельницькому затримали чоловіка, який скляною пляшкою понівечив обличчя знайомому

Зловмисником виявився місцевий житель. Йому вже оголошено підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Подія сталася вчора, 26 червня, неподалік залізничного вокзалу. Двоє чоловіків розпивали алкогольні напої, коли між ними виникла сварка. Під час суперечки підозрюваний розбив скляну пляшку і кинув нею в голову потерпілому. Внаслідок удару 35-річний чоловік отримав тяжку травму ока.

Швидку та поліцію викликали перехожі. Потерпілого госпіталізували, а 32-річного чоловіка правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області