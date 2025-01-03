Судитимуть ОЗГ шахраїв, які заволоділи близько ₴1,5 млн. з рахунків загиблих героїв

Обвинувальний акт щодо фігурантів направлений в суд. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Влітку правоохоронці затримали учасників злочинного угрупування, які викрадали мобільні телефони полеглих героїв та через онлайн-банкінг списували кошти.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що підозрювані мали доступ до бюро судово-медичної експертизи, куди доставляли тіла загиблих на фронті військовослужбовців та їх особисті речі. Викравши мобільні телефони померлих, вони змінювали паролі та входили в онлайн-банкінг. Частину коштів знімали готівкою у банкоматах, іншу частину – перераховували на свої банківські рахунки та оформлювали кредити й розстрочки на товари. Крім цієї цинічної схеми, фігуранти не цуралися викрадати особисті речі військових, які потім продавали через Інтернет. Злочинна діяльність затриманих тривала впродовж 2023-2024 років.

За такою схемою зловмисники заволоділи близько 1,5 млн гривень з рахунків загиблих героїв. Встановлена причетність фігурантів до понад 20 злочинних епізодів.

Злочинну групу осіб у складі п’яти мешканців міста Дніпра задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області та Дніпровського районного управління поліції № 2. Оперативний супровід кримінальних проваджень здійснювали працівники кіберполіції та Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – Лівобережна окружна прокуратура міста Дніпра.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт стосовно членів угруповання до суду.

Викриттю зловмисників сприяли співробітники служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк».

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області