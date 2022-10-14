Судитимуть посадовця «Укренерго», який перейшов на бік ворога
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника відділу одного із регіональних центрів обслуговування мережі ПрАТ «НЕК «Укренерго» за обвинуваченням у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України).
Згідно із матеріалами слідства, посадовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою. Він надав згоду на зайняття посади директора незаконно створеного окупаційною владою підприємства – «Мариупольские магистральные электрические сети государственного унитарного предприятия ДНР «Государственная магистральная сетевая компания».
Після призначення підозрюваний спільно з керівництвом так званої «ДНР» вчиняв дії, спрямовані на вимкнення потужностей електричної енергії від Об’єднаної енергетичної системи України, самовільної передачі ліній електропостачання та підстанцій окупаційній владі для задоволення їх потреб.
У вказаному кримінальному провадженні отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось СУ ГУНП у м. Києві, за матеріалами Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.Tweet