Пишався та вихваляв «кадирівців», які захопили і зруйнували Бородянку – судитимуть мешканця Бучанського районупрокуратура

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Бучанського району за фактом глорифікації осіб, які здійснюють збройну агресію рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у грудні 2022 року на вулиці в одному з сіл Бучанського району голосно викрикував слова підтримки «кадирівцям». Він казав що пишається тим, що вони захопили адміністративні та житлові будівлі в Бородянці, а також спалили місцевий відділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.