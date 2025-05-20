Судитимуть посадовця, який допустив розтрату майже ₴20 млн. на закупівлі дров для військових

Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу однієї зі східних областей інкримінують недбале ставлення до служби. Посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки, керівник підрозділу допустив привласнення бюджетних коштів підприємцями, виділених на закупівлю твердої паливної деревини для потреб військових.

Раніше правоохоронці викрили учасників п’яти організованих груп, до складу яких входили підприємці та службові особи квартирно-експлуатаційних підрозділів.

За даними слідства, на початку 2024 року посадовець уклав із низкою підприємців прямі договори на закупівлю дров на загальну суму понад 73 мільйони гривень. В офіційних документах було зазначено фіктивну вартість продукції. За результатами експертиз, збитки державі становлять майже 20 мільйонів гривень.

Недбале ставлення начальника підрозділу до виконання службових обов’язків призвело до розтрати бюджетних коштів. У квітні цього року йому було повідомлено про підозру.

Наразі, за погодженням із Запорізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону, обвинувальний акт скеровано до суду. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану).

Справи щодо учасників п’яти організованих злочинних груп, причетних до махінацій під час закупівлі дров, уже розглядаються в суді.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України