Судитимуть працівників військкомату, які за гроші підробляли документи для виїзду за кордон

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двох його підлеглих, які виготовляли фіктивні документи для виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Фігуранти організували схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Начальник територіального центру самостійно підшукував «клієнтів», які бажали виїхати за межі України. Ціна «послуги» складала 2-3 тисячі доларів США.

П’ятьох «клієнтів» прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування обвинувачується в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Дві працівниці територіального центру обвинувачуються у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР