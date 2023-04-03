Судитимуть правоохоронців, які «вибивали данину» з цивільних та підозрюваних

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника правоохоронного органу одного з міст Тернопільщини та трьох правоохоронців з Ковеля на Волині, які вибивали гроші з місцевих мешканців та затриманих.

Обвинувальні акти направлено до суду.

У січні правоохоронця затримали на гарячому під час отримання 10 тисяч гривень від пенсіонера, який займається збутом деревини. Попри те, що чоловік офіційно купував деревину у лісгоспів, а потім перепродавав її, правоохоронець вирішив, що має право на частину прибутку. Він погрожував чоловіку заблокувати його діяльність, якщо той щомісяця не платитиме йому «данину».

Фігуранта обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Посадовця звільнили з правоохоронного органу, також накладено арешт на його майно.

Завершено розслідування й щодо правоохоронців, які затримували осіб, причетних до розповсюдження наркотиків, вилучали в них наркотики і пропонували відкупитися від кримінальної відповідальності. Вартість такої «послуги» становила 10-20 тисяч гривень.

Гроші для зловмисників отримував на особисту банківську картку їх спільник – працівник іншого правоохоронного органу. Щомісячний «дохід» зловмисників складав щонайменше 100 тисяч гривень.

У випадках, коли затримані відмовлялися платити – їх били, забирали цінні речі і змушували постачати наркотики, які згодом продавали самі ж правоохоронці. Загалом з листопада 2022 року по січень 2023 року працівники ДБР задокументували 17 епізодів злочинної діяльності.

Двох правоохоронців обвинувачують в незаконному виробництві та збуті наркотиків, вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК України).

Один з них обвинувачується також у грабежі та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Третій співучасник обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Процесуальне керівництво здійснюють Волинська та Тернопільська обласні прокуратури.

ДБР