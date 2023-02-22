Судитимуть ще одного пропагандиста «російського миру», який чекав в Одесі кремлівських «визволителів»

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 41-річного жителя Одеси за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Проросійськи налаштований містянин у місцевому закладі харчування закликав присутніх підтримати владу країни-агресора, називав війну в Україні «визвольною спецоперацією», а Одесу – споконвічно російським містом. Чоловік запевняв людей, що з настанням «кремлівського режиму» в Одесі покращиться рівень життя.

У колабораційній діяльності одесита викрили співробітники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

«На підставі зібраних доказів дізнавачі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. Визнавши зібрані в ході дізнання докази достатніми, поліцейські склали обвинувальний акт і скерували його до суду», – повідомив начальник сектору дізнання територіального підрозділу поліції Сергій Харламбов.

Одеське районне управління поліції №1