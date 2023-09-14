Судитимуть суддю на Черкащині, яка називала захоплені рашистами території України «освобожденными»

Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді одного із місцевих судів Черкаської області у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що суддя одного з суддів Запорізької області після повномасштабного збройного вторгнення рф переїхала з тимчасово окупованої ворогом території у Черкаську область. Залишитися на підконтрольній Україні території вона хотіла лише з метою отримання довічного грошового утримання судді після виходу у відставку.

Обіймаючи адміністративну посаду голови суду та будучи суддею, вона як службова особа в спілкуванні з іншими громадянами неодноразово виправдовувала збройну агресію рф проти України, розпочату в 2014 році. Обвинувачена заперечувала агресію рф, виправдовувала та визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України. Суддя поширювала російські наративи щодо військового вторгнення рф в Україну та переконувала у них співрозмовників.

Обвинувачена називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів «нашими» та визнавала АР Крим частиною рф. Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання у цивільні будинки як економію дорогих високоточних ракет з нехтуванням безпеки мирного населення. Вона наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим. Вона навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора