Судитимуть судмедексперта з Буковини, який за €6000 «вирішував питання» ухилення від мобілізації

Зловживаючи впливом, обвинувачений мав допомогти «клієнту» уникнути адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону, а також забезпечити подальше не потрапляння його документів до ТЦК та СП для мобілізації. Відповідно до санкції статті, за скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Нагадаємо: протиправну діяльність буковинця викрили співробітники Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу колег обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

У ході досудового розслідування слідчі Чернівецького РУП встановили, що 35-річний судмедексперт одного з районних відділень обласного бюро судово-медичної експертизи налагодив схему незаконного збагачення.

Обвинувачений пообіцяв допомогти військовозобовʼязаному чоловіку, якого напередодні затримали співробітники прикордонної служби за спробу незаконного перетину державного кордону. За гроші судмедексперт мав «вирішити питання», аби його «клієнт» уникнув адміністративної відповідальності, а також аби його документи не потрапили до ТЦК та СП для подальшої мобілізації. Такі послуги коштували 6000 євро.

За місцем проживання та роботи зловмисника правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили і вилучили гроші, банківські картки, транспортний засіб та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції зібрали обґрунтовані докази вини чоловіка та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно нього до суду для розгляду. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Слідство здійснювалося за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області