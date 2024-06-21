Судитимуть учасників міжнародної злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на мільйони чеських крон

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників злочинної організації, до складу якої входили іноземці та громадяни України.

Їм інкриміновано створення злочинної організації, керівництво нею та шахрайство (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.).

Розслідуванням встановлено, що створив цю злочинну організацію мешканець міста Києва. У лютому 2022 року він залучив до її складу громадян України та іноземців, наразі засуджених на території Чеської Республіки за вчинення особливо тяжких злочинів. В подальшому киянин керував діями співучасників, які вчиняли злочини на території України та Чеської Республіки.

Обвинувачені шляхом шахрайства заволоділи чужим майном і коштами. Вони розробляли неіснуючі посилання, які зовні ідентичні чеським офіційним онлайн-оголошенням. Виманювали в довірливих або неуважних користувачів мережі персональні дані про банківські рахунки та заволоділи їх коштами під виглядом купівлі-продажу неіснуючих товарів або послуг.

Лише упродовж лютого-березня 2022 року вони заволоділи коштами 22 громадян ЄС на загальну суму понад 1,8 млн чеських крон, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України становить понад 2,5 млн грн.

Стосовно чотирьох учасників злочинної організації вже винесено обвинувальні вироки.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ та Департаменту кіберполіції Нацполіції України у співпраці з компетентними органами Чеської Республіки за підтримки Європолу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора