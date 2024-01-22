Судитимуть учасників ОЗГ, які вимагали гроші у чернігівців

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи за фактами вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану, зґвалтування (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, троє чоловіків у вересні 2022 року налагодили злочинну схему з вимагання грошових коштів, шляхом застосування насильства та погрозами його застосування у разі відмови виконувати вказівки.

Обвинувачені приїздили за місцем роботи та місцем проживання потерпілих осіб, силою саджали їх в автомобіль, після чого вивозили до заздалегідь визначеного місця та вимагали перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, застосовуючи насильство або погрожуючи його застосуванням. Побоюючись за своє життя та здоров’я, потерпілі телефонували у пошуках коштів знайомим та рідним.

Крім того, зловмисники, застосовуючи фізичну та психологічну перевагу над одним з потерпілих, вчинили щодо нього дії сексуального характеру.

Задокументовано 12 фактів вимагання грошових коштів на загальну суму понад 130 тис. грн. Отриманий незаконний прибуток розподілявся між учасниками групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури