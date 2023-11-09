Судитимуть волинянина, який побив жінку до смерті

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 65-річним жителем села Прилісне Камінь-Каширського району 35-річному знайомому легких тілесних ушкоджень, а 45-річній жінці – тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 125, ч.2 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий волинянин під час конфлікту на ґрунті ревнощів ударив ножем односельця та жорстоко побив співмешканку, завдавши травм, від яких вона померла наступного дня.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Пресслужба обласної прокуратури