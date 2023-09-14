Судитимуть винуватицю ДТП, в якій загинула дитина

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки, яка керуючи транспортним засобом, порушила правила безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинула дитина (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

У ході слідства з’ясовано, що 26-річна водійка, керуючи автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, рухалася вулицею міста Черкаси та допустила наїзд на нерухому перешкоду, у результаті чого авто перекинулося та постраждали пасажири.

Від отриманих травм дитина, віком 1 рік і 9 місяців, померла, а її 27-річна мати отримала тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури