На Рахівщині вилучено понад 40 кубометрів нелегальної деревини

Вчора, 28 грудня, близько 16:00 під час патрулювання у селищі Ясіня співробітники групи реагування патрульної поліції Рахівського районного відділу поліції виявили вантажний автомобіль, яким перевозили деревину породи «Ялина».

За кермом авто перебував 32-річний місцевий житель. Чоловіка поліцейські опитали та провели огляд вантажу. У результаті стало відомо, що на 36 стовбурах, які вже були завантажені на авто, відсутні будь-які маркування, а також немає жодної документації щодо її походження та законності перевезення.

Окрім цього, ще понад 180 стовбурів поліцейські виявили у місці, звідки чоловік підібрав решту деревини.

Деревину та вантажівку слідчі вилучили. Із залученням фахівців вдалося встановити, що загальна кубомаса продукції склала понад 40 кубометрів. Вартість такої кількості деревини сягає близько 60 тисяч гривень.

Слідчі внесли за даним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України, тобто незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

У справі триває розслідування.

Поліція Закарпатської області