Судитимуть жительку Ізмаїльського району, яка публічно закликала до підтримки рішень та дій держави-агресора

Поліцейські склали відносно правопорушниці обвинувальний акт у колабораціонізмі за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та скерували його до суду.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції, за оперативним супроводом співробітників СБУ, встановили, що 61-річна громадянка у забороненій в Україні соціальній інтернет-мережі «Однокласники», починаючи з квітня минулого року, систематично поширювала свої уподобання росією, заперечувала здійснення її військовими агресії проти українців, підтримувала злочинні воєнні дії країни-агресора.

Своєї вини жінка не заперечувала.

«На підставі зібраних правоохоронцями доказів, дізнавачі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули правопорушниці звинувачення у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. Визнавши зібрані в ході дізнання докази достатніми, правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду», – повідомила начальниця сектору дізнання Ізмаїльського районного відділу поліції Наталія Мариморович.

ГУ Національної поліції в Одеській області