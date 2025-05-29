Судитимуть жителя Одещини, який вбив пенсіонера та обікрав три оселі

За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо: в березні поточного року поліцейські виявили 66-річного жителя одного з сіл Савранської громади у власному домоволодінні без ознак життя з колото-різаними ранами на шиї та тулубі. За висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала за кілька днів до його виявлення від асфіксії, що розвилася внаслідок отриманих поранень.

До пошуків зловмисника були залучені оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління обласної поліції та співробітники підрозділів Подільського районного управління поліції. В ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до події причетний 28-річний житель Саврані. Наприкінці лютого він приходив до потерпілого додому у справах. Під час спілкування господар нібито образив гостя, і останній кілька разів вдарив його ножем, який перед втечею кинув у піч. Через кілька днів правопорушник навідався до домоволодіння вбитого, звідки викрав телевізор, телевізійний ресивер і велосипед. Крім того, поліцейські з’ясували, що того ж місяця, до скоєння вбивства, фігурант обікрав домоволодіння ще двох жительок Саврані. З маєтків жінок він виніс пральну машинку, гітару, мобільний телефон та інше майно.

Загалом правопорушник викрав із трьох домоволодінь майна на суму майже 22 тисячі гривень. Утім, поліцейські все вилучили. Також були зібрані та скеровані на експертизу речові докази скоєного вбивства, зокрема ніж.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку на території сусідньої області. Слідчі відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Одещини, зібравши достатньо доказів, у тому числі низку експертних висновків, висунули чоловіку обвинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у житло та інше приміщення, в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, передбачене за ці злочини санкціями ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, – 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Подільське районне управління поліції Одещини