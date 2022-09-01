Викрала з каси майже ₴140 тис. – засуджено екскерівницю поштового відділення в Хмельницькому районі

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури ексначальницю поштового відділення одного із сіл Хмельницького району засуджено до 1 року обмеження волі. Її визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Прокурори у суді довели, що 48-річна жінка поцупила з каси грошові кошти клієнтів, сплачені за комунальні послуги.

За тиждень вона викрала майже 140 тис грн.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю відшкодувала завдану шкоду.

Окрім основного покарання, вироком Ярмолинецького районного суду жінку на 1,5 роки позбавлено права обіймати посади, пов’язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей.

Довідково: покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури