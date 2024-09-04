Судитимуть жителя Одеського району, який до смерті побив співмешканку через розмову з односельцем

Обвинувальний акт відносно правопорушника слідчі скерували до суду. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо: подія мала місце на початку червня. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 34-річна жінка та її 37-річний чоловік із Троїцької громади разом святкували день народження батька останнього. Коли закінчились спиртні напої, він пішов до магазину купити ще, а повернувшись додому, побачив, як співмешканка розмовляє з односельчанином, що під’їхав до їхнього будинку. Коли останній поїхав, чоловік, приревнувавши жінку, почав сваритися з нею та бити її. Конфлікт між цивільним подружжям продовжився в оселі, де зловмисник нещадно побив потерпілу руками та металевою кочергою.

Після цього співмешканці розійшлись по різних кімнатах, а вранці чоловік виявив жінку у важкому стані та викликав їй «швидку». Але, на жаль, до приїзду медиків вона померла. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілій були спричинені множинні переломи грудної клітки та ребер, розриви печінки й крововиливи, що призвели до больового шоку, від якого вона померла.

Правопорушник пояснив, що не хотів такого фіналу і що в усьому винен алкоголь, але провину визнав.

«За нашим клопотанням суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зібравши достатньо доказів, ми висунули чоловіку обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Досудове розслідування, що проводилося під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури, ми завершили і обвинувальний акт скерували до суду», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Дмитро Ткаченко.

Одеське районне управління поліції № 2