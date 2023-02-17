Судитимуть зловмисника, який, перебуваючи у СІЗО, шахрайським шляхом заволодів коштами киян

Зловмисник опублікував оголошення про те, що він безоплатно передасть собаку породи шпіц за умови, що потерпілі сплатять тільки за контейнер для собаки та послуги перевезення. Правоохоронці зібрали необхідні докази та довели його причетність до скоєння злочинів. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Шевченківського управління поліції звернулось кілька місцевих мешканців із заявами про те, що невідомий ошукав їх та заволодів їхніми коштами. Слідчі прийняли заяви та розпочали досудове розслідування.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Черкес, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи у СІЗО, протягом тижня вчинив кілька аналогічних злочинів:

«Зловмисник розмістив оголошення на сайті про продаж домашньої тварини. Оскільки фігурант на той час не мав можливість відкрити рахунок в банківській установі, то залучив до свого злочинного плану знайому. Коли декілька потерпілих відгукнулись на оголошення та зв’язались із чоловіком по телефону, то домовились про те, що власник безоплатно передасть собаку породи шпіц. Потерпілі у свою чергу мали сплатити тільки за контейнер для тваринки та послуги перевезення».

Таким чином зловмисник ошукав декількох людей та заволодів майже 5 000 тисячами гривень. Правопорушник – киянин 1991 року народження. На даний час він засуджений за пограбування, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років та за крадіжку, покарання за яку йому призначено позбавлення волі на строк п’ять років, три місяці.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми оголосили затриманому про підозру у скоєнні шахрайських дій за частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальний актом скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва», – додала слідча.

Відділ комунікації поліції Києва