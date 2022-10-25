Так званому «прокурору Кремінського району лнр» повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва прокурорів Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено жителю нині тимчасово окупованого Первомайська про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що від початку російської агресії в Україні окупанти почали створювати так звані «районні прокуратури лнр», що підпорядковуються «генпрокуратурі» псевдореспубліки.

У травні 2022 року утворено незаконний правоохоронний орган – так звану «прокуратуру Кремінського району лнр». Її розміщено у захопленій будівлі Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури.

Колишній працівник органів прокуратури Луганщини надав добровільну згоду на пропозицію окупаційної адміністрації рф обійняти посаду «прокурора Кремінського району лнр». Свій трудовий шлях він розпочав у підрозділах прокуратури в Первомайську та Кремінній. У 2015 році зайняв проросійську позицію та виїхав на тимчасово окуповану територію.

Наразі 35-річний так званий «прокурор» забезпечує роботу фейкового правоохоронного органу, сприяє легалізації «законодавства лнр» та насадженню окупаційного режиму держави-агресора.

На цей час вживаються заходи щодо оголошення підозрюваного у розшук та обрання заочно судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Кремінського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)