Так званий «начальник МРЭО» з окупованої Сватівщини обвинувачується в колабораціонізмі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колаборанта з Луганщини (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф на територію України 41-річний чоловік погодився співпрацювати з представниками окупаційної влади та добровільно зайняв псевдопосаду «начальника МРЭО г. Сватово УГИБДД МВД ЛНР».

Наразі прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури