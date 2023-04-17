Тариф – $12 000: за незаконне переправлення військовозобов’язаних до Угорщини судитимуть трьох закарпатців

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох закарпатців за фактом незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон (ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України).

За інформацією слідства, 33-річний мешканець Мукачівського району розробив механізм незаконного перетину кордону, пропонуючи військовозобов’язаним чоловікам за грошові кошти безперешкодно покинути територію України.

Обвинувачені підшукали трьох «клієнтів» і доставили їх у готель на Берегівщині для подальшого переправлення в Угорщину поза межами пунктів пропуску. Для цього один із обвинувачених – хустянин – надав їм усю необхідну інформацію та посадив до автомобіля «провідника». Останній – мешканець Берегівщини – відвіз пасажирів на околиці с. Гетен, звідки чоловіки мали розпочати маршрут.

Організатор переправлення повинен був отримати 12 тисяч доларів США від одного з військовозобов’язаних вже на території Угорщини, оскільки мав законні підстави для виїзду за межі України.

Протиправну діяльність закарпатців правоохоронці викрили на початку січня цього року. Фігурантів затримали на території Берегівського району, згодом їм обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ та 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури