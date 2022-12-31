Телефонні аферисти обшахраювали тернополян майже на 46 000 гривень

Ваш банківський рахунок заблоковано, збій системи або ж збільшення кредитного ліміту – саме під такими способами пройдисвіти телефонують до мешканців області та довідуються конфіденційну інформацію. Вони спустошують електронні гаманці, привласнюючи заощадження краян.

Від такого роду злочину й потерпіло шестеро мешканців обласного центру. До них телефонували невідомі та представлялися співробітниками фінансових установ. Вони входили в довіру, дізнавалися вміст смс-повідомлень, які надходили на телефони тернополянин. Як наслідок аферисти збагатися за рахунок краян майже на 46 000 гривень.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати:

– співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

– якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;

– дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області