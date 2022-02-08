Телефонний шахрай викрав з кредитної картки жительки Тернопільщини більше ₴24 тисяі

З повідомленням про вчинення шахрайських дій до співробітників Бучацького відділення поліції звернувся 30-річний житель одного із сіл Трибухівської громади. Невідома особа, дізнавшись реквізити банківської картки його дружини, незаконного зняла звідти 24 500 гривень.

Як встановили правоохоронці, потерпілі розмістили в Інтернеті інформацію про продаж газового котла. Невдовзі чоловіку, його номер був вказаний в оголошенні, зателефонував покупець начебто з Одеси і погодився перерахувати гроші за товар. Він попросив надати йому реквізити картки отримувача і номер телефону її власника. Чоловік продиктував незнайомцю усі дані картки своєї дружини і її номер мобільного.

Невдовзі до жінки зателефонували начебто із банку. Співрозмовник повідомив, що на її картку мають зарахувати кошти, але для цього потрібно провести деякі операції. Жінка виконала усі вказівки псевдопрацівника банку і за його порадою збільшила ліміт на своїй кредитній картці. У результаті таких маніпуляцій аферист зняв з її рахунку 24 500 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають: проявляйте пильність при спілкуванні з незнайомцями по телефону і не розголошуйте жодних даних, пов’язаних з банківськими картками. Будь-які операції з рахунками варто проводити виключно особисто в фінансовій установі, а не в телефонному режимі. У цілях безпеки заведіть окремі картки для розрахунків. Встановіть денні ліміти в інтернет-банкінгу, заблокуйте можливість проведення онлайн-операцій. Не поширюйте в інтернеті мобільний телефон, до якого прив’язаний банківський рахунок.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області