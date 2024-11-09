Теракт в Пакистані, вбито щонайменше 24 людини

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Терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції на південному заході Пакистану в суботу, внаслідок чого загинули щонайменше 24 людини, серед яких солдати та залізничники, а близько 50 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

За інформацією офіційних осіб, деякі постраждалі перебувають у важкому стані, і кілька людей померли в лікарні. Напад стався на вокзалі в Кветті, столиці провінції Белуджистан. Близько 100 пасажирів чекали на потяг до гарнізонного міста Равалпінді.

Поліція повідомила, що серед загиблих є близько десяти солдатів і шість працівників залізниці.

На залізничному вокзалі є прохідні ворота для перевірки наявності вибухівки, однак є й кілька інших входів, які не підлягають такій перевірці. Чиновники зазначили, що “зазвичай дуже важко запобігти таким атакам терористів-смертників”.

Сепаратистське угрупування “Армія визволення Белуджистану” взяло на себе відповідальність за цей напад. Вони заявили, що терорист-смертник націлився на військовослужбовців, які перебували на вокзалі. // УП

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