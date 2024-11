Теракт в Пакистані, вбито щонайменше 24 людини

Терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції на південному заході Пакистану в суботу, внаслідок чого загинули щонайменше 24 людини, серед яких солдати та залізничники, а близько 50 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

За інформацією офіційних осіб, деякі постраждалі перебувають у важкому стані, і кілька людей померли в лікарні. Напад стався на вокзалі в Кветті, столиці провінції Белуджистан. Близько 100 пасажирів чекали на потяг до гарнізонного міста Равалпінді.

Поліція повідомила, що серед загиблих є близько десяти солдатів і шість працівників залізниці.

#BREAKING: 21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/ob2on4rJ7M

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024