«Терміново потрібні гроші на лікування» — у Харкові викрито шахрая

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, маючи не зняту і не погашену судимість, знову порушив закон. Зловмисник діяв за «класичною» схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування.

Шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому його жертви втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай.

Серед потерпілих — мешканці м. Харкова та Запорізької області.

Наразі встановлено три епізоди вчинення злочину підозрюваним. Тривають слідчі дії з метою встановлення повного кола осіб, які є потерпілими від дій зловмисника.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура