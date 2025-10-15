Тернопільські поліцейські затримали групу військових, причетних до вимагання та катування

Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Наразі сімом фігурантам оголошені підозри.

Заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводили оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за сприяння керівництва Міністерства оборони, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Поліція Тернопільської області