Торгівля психотропами та парники з коноплею на городі – викрито двох хмельничан (фото)

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури слідчими ГУНП в області повідомлено про підозру 23-річному хмельничанину у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що влітку цього року неодноразово судимий чоловік систематично збував наркозалежним особам на території області особливо небезпечну психотропну речовину – PVP.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та взято під варту.

Виявилось, що до своєї діяльності він залучив ще одного хмельничанина. На території його дачної ділянки правоохоронці виявили 2 парники, де він вирощував коноплі. В ході санкціонованих обшуків у будинку та за місцем проживання фігуранта працівники поліції вилучили майже 200 вирощених кущів коноплі.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 310 КК України (Незаконне вирощування конопель) та обрання запобіжного заходу.

Спільників викрито у взаємодії зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області ДБН Нацполіції України.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури