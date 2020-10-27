Трьох озброєних азербайджанців затримали в Харкові

У Харкові правоохоронці затримали трьох озброєних громадян Азербайджану. У них вилучили чимало пістолетів, автомат, набої та наркотики.

Затриманим чоловікам по 26, 31, 36 років.

Двоє з них у березні 2020 року прибули до України з метою підтвердження злочинного впливу одного зі «злодіїв у законі». Також вони вели переговори з представниками азербайджанських діаспор.

Правоохоронці виявили і вилучили у них три пістолети, автомат з глушником та набої до зброї. Також силовики знайшли пакет з кілограмом марихуани.

Наразі зловмисники перебувають в СІЗО. Правоохоронці перевіряють їхню причетність до скоєння тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. // Вартові еспресо