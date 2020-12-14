Трьох столичних поліцейських затримано на вимаганні 3000 доларів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано заступника начальника відділу та двох оперуповноважених одного з райуправлінь поліції ГУ Нацполіції у м. Києві та повідомлено їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронці вимагали від громадянина щомісячний платіж у вигляді 1000 доларів США за невжиття заходів реагування за начебто незаконне зберігання у гаражі бурштину.

Однак, зустрівшись для отримання першого платежу, раніше обумовлена сума здалася замалою, і поліцейські назвали нову суму у розмірі 3000 доларів США.

Правоохоронців затримано «на гарячому» після одержання ними частини неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві та Головним оперативним управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура