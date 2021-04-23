В Херсонской области во двор дома депутата бросили гранату

В Херсонской области в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины возле дома депутата горсовета прогремел взрыв. В результате взрыва предположительно гранаты никто из людей не пострадал, но автомобиль и фасад дома частично повреждены.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

«Примерно в 02: 30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме. К счастью, никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Каховского районного отдела полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители провели осмотр места происшествия. В результате взрыва обломками частично поврежден автомобиль «Мерседес-310», фасад и окна дома депутата.

Полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки вероятно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Также полицейские обследовали прилегающую территорию, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружили.

«Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события и лиц, причастных к нему. Полицейские проводит подворовые обходы жителей населенного пункта для поиска возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной преступления могла стать служебная деятельность заявителя», — сообщили полиции.

Правоохранители назначили ряд экспертных исследований. Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 352 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. // РБК-Украина