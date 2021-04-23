Троє співробітників волинської поліції підозрюються у побитті затриманого

Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що у Волинській області наряд патрульної поліції здійснив незаконне затримання та завдав при цьому особі тілесних ушкоджень. За фактом протиправних дій поліцейських прокуратура області розпочала кримінальне провадження.

У вересні 2020 року Волинське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримало інформацію щодо окремих співробітників Управління патрульної поліції у Волинській області, які неправомірно застосували силу до чоловіка.

Зокрема поліцейські, перевищуючи службові повноваження, незаконно затримали мешканця Луцька і нанесли йому тілесні ушкодження.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Волинською обласною прокуратура розпочала кримінальне провадження. Органом досудового розслідування визначено ТУ ДБР, розташоване у місті Львові.

Наразі поліцейським вручено підозру за ч. 2 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 371 (Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою) Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України