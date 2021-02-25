Цього тижня на Київщині взято під варту двох розбещувачів малолітніх

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру

мешканцю с. Білогородка за фактом розбещення малолітніх (ч.2 ст.156 КК України).

Слідством встановлено, що 40-річний чоловік, на вулиці, користуючись відсутністю сторонніх осіб, неодноразово оголяв статеві органи в

присутності дітей та вчиняв відносно них інші розпусні дії.

Аналогічний злочин стався у місті Березань Броварського району. Там співмешканець бабусі розбещував 5-річну дівчинку. За даними слідства, дитину привезли до бабусі в гості. Поки бабця спала в іншій кімнаті, її 49-річний співмешканець напідпитку вчиняв розпусні дії відносно її малолітньої онуки.

Обидва зловмисники затримані. Їм повідомлено про підозру у вчинені вказаних правопорушень та обрано запобіжні заходи у вигляді

тримання під вартою.

Досудове слідство у вказаних провадженнях триває.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури