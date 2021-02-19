Туреччина видала Україні підозрюваного у вбивстві

Турки відповіли на екстрадицію двох «гюленістів».

Туреччина видала Україні громадянина, який підозрюється у вбивстві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Щиро дякую доброму другу та колезі, міністру внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейману Сойлу за сприяння в екстрадиції в Україну підозрюваного у вбивстві громадянина України! Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва у боротьбі зі злочинністю», — написав міністр у твіттері.

Імені підозрюваного Аваков не повідомив.