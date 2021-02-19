Туреччина видала Україні підозрюваного у вбивстві
Турки відповіли на екстрадицію двох «гюленістів».
Туреччина видала Україні громадянина, який підозрюється у вбивстві.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Щиро дякую доброму другу та колезі, міністру внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейману Сойлу за сприяння в екстрадиції в Україну підозрюваного у вбивстві громадянина України! Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва у боротьбі зі злочинністю», — написав міністр у твіттері.
Імені підозрюваного Аваков не повідомив.
Нагадаємо, що на початку січня Україна депортувала в Туреччину двох громадян цієї держави Самета Гюра і Саліха Фідана. В Туреччині їх звинувачують у причетності до забороненого опозиційного руху Фетхуллаха Гюлена. Рішення України було розкритиковано правозахисниками. // LB.ua