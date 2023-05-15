Тюремне ув’язнення загрожує тіктокеру, який «зливав» у соцмережу локації ЗСУ на Черкащині

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.

Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації. За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників.

Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність.

Свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої «публікації» відзнятого відео.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі «Інтернет» розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Служба безпеки України