У Бельгії вбили дружину та доньку українського військового

На тілах обох постраждалих були ножові поранення.

У Бельгії у місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового і підпалили місце злочину.

Про це повідомляє VRT NWS.

Рятувальники отримали виклик про пожежу в будинку священика на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. З вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим.

Через деякий час пожежа було під контролем, але під час обшуку квартири пожежники виявили 2 постраждалих: 46-річну матір та 6-річну доньку. Жінка виявилася мертвою, дівчину реанімували, але врятувати її не вдалося і вона також померла.

“Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже 3 роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні”, ‒ зазначає видання.

На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Левена розпочала розслідування подвійного вбивства.

Попередні висновки експерта з пожежної безпеки прокуратури свідчать про те, що пожежу в будинку було влаштовано навмисно.

У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався в школі. За ним доглядають. // LB.ua