У Бельгії вбили дружину та доньку українського військового
На тілах обох постраждалих були ножові поранення.
У Бельгії у місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового і підпалили місце злочину.
Про це повідомляє VRT NWS.
Рятувальники отримали виклик про пожежу в будинку священика на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. З вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим.
Через деякий час пожежа було під контролем, але під час обшуку квартири пожежники виявили 2 постраждалих: 46-річну матір та 6-річну доньку. Жінка виявилася мертвою, дівчину реанімували, але врятувати її не вдалося і вона також померла.
“Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже 3 роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні”, ‒ зазначає видання.
На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Левена розпочала розслідування подвійного вбивства.
Попередні висновки експерта з пожежної безпеки прокуратури свідчать про те, що пожежу в будинку було влаштовано навмисно.
У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався в школі. За ним доглядають. // LB.ua