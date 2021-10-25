У Бердичеві поліцейські затримали жінку за тяжке травмування чоловіка

Слідчі Бердичівського райвідділу поліції за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури оголосили місцевій жительці про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень співмешканцю. Досудове розслідування триває.

24 жовтня до поліції надійшло повідомлення від 49-річного місцевого жителя про отримання травм. У подальшому медики діагностували у чоловіка тяжку травму черевної порожнини та госпіталізували його до реанімаційного відділення.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бердичівського РВ. Поліцейські встановили, що між цивільним подружжям виник конфлікт, під час якого 53-річна жінка схопилася за ніж. У результаті — її чоловік отримав тяжке поранення.

Наразі поліцейські затримали жінку у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Слідчі Бердичівського районного відділу поліції оголосили їй про підозру у вчиненні діяння, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

За чинним законодавством подібні дії караються позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Бердичівський районний відділ поліції