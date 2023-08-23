Понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову: Нацполіція вилучила більше 10 000 медичних справ

Такі результати проведення понад 200 обшуків у ТЦК та медичних установах. Серед вилучених відомостей – документи, отримані у «привілейований» спосіб. Під час слідства буде перевірятися законність їх одержання, а діям причетних до незаконних схем надана правова оцінка.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом з органами досудового розслідування Національної поліції та прокуратурою проводили по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування.

Підставою проведення комплексних заходів стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ. За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Зокрема писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоровʼя до відповідних інформаційних баз тощо. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.

За результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до «схем» осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо.

Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо: 11 серпня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, головною темою якого були результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). За результатами Президент підписав указ про введення в дію рішення «Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України».

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України