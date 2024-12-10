У Білгород-Дністровському районі автопоїзд збив мопед, убивши його пасажирку

Подія сталася сьогодні,10 грудня, близько 13-ї години на трасі Одеса-Рені в межах міста Татарбунари.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій автопоїзда, рухаючись у напрямку Одеси, допустив зіткнення з мопедом під керуванням 40-річного чоловіка. На жаль, 55-річна пасажирка водія двоколісника отримала несумісні з життям тілесні ушкодження. Жінка померла до приїзду «швидкої». Мопедист з різними травмами був доставлений в лікарню. Керманич вантажівки не постраждав.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції територіального відділення поліції.

Після перевірки водіїв на стан сп’яніння та встановлення обставин автопригоди, події буде надано правову кваліфікацію.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини