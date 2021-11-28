У «Борисполі» прикордонники виявили п’ять підроблених паспортів у громадян Вірменії

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» ефективно захищають український кордон

Учора в пункті пропуску «Бориспіль» за результатами аналізу та оцінки ризиків, під час повторної перевірки пасажирів рейсу «Київ – Барселона», охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними.

За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс «Київ – Тбілісі», а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за 10 000 доларів США.

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

ДПСУ