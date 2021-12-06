У Боярці жінка порізала співмешканця, потім подружжя намагалось видати інцидент за напад незнайомців

В ніч з 3 на 4 грудня у місті Боярка між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 50-річна жінка вдарила ножем свого 69-річного співмешканця.

Після приїзду правоохоронців на місце події чоловік намагався переконати поліцію, що у під’їзді на нього напала група осіб через те, що він зробив їм зауваження. Жінка ж вимагала знайти нападників.

Втім, під час з’ясування поліцейськими усіх обставин, жінка визнала свою провину і зізналась, що била з необачності та жалкує про скоєне.

Відомо також, що співмешканці проживають разом 27 років та виховують 4 спільних неповнолітніх дітей.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КкУ. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років. // Вартові еспресо