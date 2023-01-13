У Черкасах чоловік до смерті забив жінку

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури слідчими повідомлено про підозру луганчанину, який до смерті забив жінку (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Трагедія сталася 06 січня 2023 року в м. Черкаси.

За даними слідства підозрюваний разом зі своєю знайомою розпивали алкогольні напої у квартирі, яку винаймала потерпіла, і під час застілля між ними виникла сварка, в ході якої 35-річний чоловік повалив жінку на підлогу та наніс удари ногами по голові та тулубу, чим спричинив потерпілій тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких вона померла.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури