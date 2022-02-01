У Черкасах ексбухгалтера комунального медзакладу підозрюють у привласненні майже ₴3 млн.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній службовій особі одного з комунальних підприємств Черкаської міськради за фактом привласнення майже 3 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, колишня заступниця головного бухгалтера медзакладу у Черкасах з квітня 2018 року до листопада 2020 року, використовуючи своє службове становище, безпідставно перерахувала бюджетні кошти на власні банківські рахунки під приводом виплати заробітної плати у завищеному розмірі.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно з працівниками Нацполіції, за сприяння співробітників Управління СБУ в Черкаській області.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури