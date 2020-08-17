У Черкасах затримали молодиків, які намагались пограбувати держпідприємство

Правоохоронці затримали двох молодиків, які проникли до науково-виробничого комплексу, що охороняється та відноситься до Міністерства оборони України.

Опівночі на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Черкаській області надійшов сигнал «Тривога» з державного підприємства по вулиці Академіка Корольова.

За вказаною адресою негайно прибув наряд реагування. До поліцейських звернувся охоронник та повідомив, що по відеокамерах він побачив, що на охоронюваний об’єкт проникли дві невідомих особи, тому ним було прийнято рішення натиснути кнопку «Термінового виклику поліції».

— Обстежуючи територію, ми виявили розбите вікно в одному з приміщень та двох чоловіків, які намагались заховатися в підземному каналі, — розповідає старший сержант поліції Владислав Синяк.

Порушників затримано та встановлено їхні особи. Один 1995 року народження – черкасець, інший 1997 року народження – житель Золотоніського району. Мету проникнення молодики пояснити не змогли, доведеться встановлювати правоохоронцям.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу Черкаського ВП, затриманих передано наряду Управління патрульної поліції.

Повідомляє Управління поліції охорони в Черкаській області.

Дзвін