Миколаєвець намагався підкупити прикордонника для безперешкодного перетину кордону

16 січня у місті Сокиряни на міжнародному пункті пропуску «Сокиряни-Окниця» 38-річний житель Миколаєва надав неправомірну вигоду співробітнику прикордонної служби за безперешкодний перетин українського кордону. Правоохоронці затримали порушника та наразі вже повідомили про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Під час проходження митного контролю 38-річний житель міста Миколаїв, за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону, надав інспектору прикордонної служби 2000 доларів США. Для подальшого документування протиправних дій чоловіка, працівники ДПСУ повідомили слідчо-оперативну групу відділення № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції.

В процесі досудового розслідування поліцейські з’ясували, що миколаївець надав для перевірки документи, про те що він самостійно виховує дитину віком до 18 років, у зв’язку із чим вважав, що має право на перетин кордону України під час дії воєнного стану. Однак, під час перевірки наданих документів правоохоронці виявили деякі невідповідності.

В подальшому, чоловік надав хабар інспектору прикордонної служби, щоб безперешкодно перетнути державний кордон, поклавши гроші на робочий стіл.

Працівники поліції затримали порушника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального Кодексу України та речові докази вилучили і відправили для проведення відповідних експертиз.

Наразі слідчі поліції повідомили миколаївцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснює Дністровська окружна прокуратура. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області