У Полтаві затримали «порнорежисера», який «шукав хлопчика»

Молодий чоловік запрошував для участі у відеозйомках учнів молодших класів і пропонував за годину «роботи» 100 гривень

«Шукаю хлопчика від 8−12 років для порнофотосесії для сайту. Таємницю гарантую. Сплачую 100 гривень на годину…». Оголошення такого змісту, написане на клаптику паперу від руки із зазначеним номером телефона, десятилітній учень однієї зі шкіл Полтави отримав на початку лютого неподалік свого навчального закладу від незнайомого чоловіка. Хлопчик показав це вчительці. А вже директорка школи передала ту записку до райвідділу поліції.

— Працівники управління міграційної поліції негайно відреагували на звернення адміністрації школи, проаналізували зібрану інформацію й незабаром вийшли на чоловіка, імовірно, причетного до розпусних дій, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника управління міграційної поліції Полтавщини Андрій Полонський. — Під час санкціонованого обшуку за адресою проживання 31-річного полтавця слідчі поліції спільно з оперативниками виявили записки аналогічного змісту, фотоапарат, комп’ютерну техніку, а також низку інших речових доказів.

«Порнорежисеру» повідомлено про підозру в замаху на розбещення малолітніх. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі здійснюють розслідування за ст. 15, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — замах на вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення. // Ганна ВОЛКОВА, «ФАКТИ»