У Черкасах затримали неадекватного чоловіка, який увірвався до приміщення СБУ

Опубликовано

За фактом події відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують всі обставини.

Позавчора, о 16:10 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що до приміщення Управління Служби безпеки України в Черкаській області увірвалася стороння особа. Молодий чоловік поводився неадекватно, знищив свій паспорт громадянина України, висловлювався негативно проти держави України та погрожував підірвати будівлю.

Нет описания фото.

На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, екіпажі Управління патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи.

Правоохоронці зреагували миттєво та затримали правопорушника. В результаті огляду будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було.

Правопорушником виявився 26-річний черкащанин.

Молодий чоловік не зміг пояснити причини свого вчинку й перебував у збудженому психоемоційному стані. Поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка доправила хлопця до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла.

Слідчі Черкаського районного управління поліції зібрали необхідні матеріали, вилучили речові докази та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Поліція Черкаської області

Like

Метки:

Читайте также: