У Черкасах затримали неадекватного чоловіка, який увірвався до приміщення СБУ

За фактом події відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують всі обставини.

Позавчора, о 16:10 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що до приміщення Управління Служби безпеки України в Черкаській області увірвалася стороння особа. Молодий чоловік поводився неадекватно, знищив свій паспорт громадянина України, висловлювався негативно проти держави України та погрожував підірвати будівлю.

На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, екіпажі Управління патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи.

Правоохоронці зреагували миттєво та затримали правопорушника. В результаті огляду будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було.

Правопорушником виявився 26-річний черкащанин.

Молодий чоловік не зміг пояснити причини свого вчинку й перебував у збудженому психоемоційному стані. Поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка доправила хлопця до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла.

Слідчі Черкаського районного управління поліції зібрали необхідні матеріали, вилучили речові докази та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Поліція Черкаської області